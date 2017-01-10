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teniste tarihi şike cezası

TENİSTE TARİHİ ŞİKE CEZASI

Teniste Dürüstlük Birimi, şikeye karıştığı gerekçesiyle Nick Lindahl'e 7 yıl men ve 35 bin dolar para cezası verdi

Tarih : 10 Ocak 2017, 12:25
Puan Ver : Teniste Tarihi Şike Cezası(6/10)8


Eski Avustralyalı tenisçi Nick Lindahl, şikeye karışması nedeniyle 7 yıl men ve 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



Teniste Dürüstlük Biriminden (TIU) yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Lindahl'in 2013'de Avustralya'daki bir turnuvada şikeye karıştığı gerekçesiyle 7 yıl tenis müsabakalarından men ve 35 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Tek erkeklerde 2010 yılında 187. basamağa kadar yükselen Lindahl, 2013'te emekliye ayrılmıştı.



Öte yandan, söz konusu olayla ilgili diğer iki Avustralyalı tenisçi Brandon Walkin ve Isaac Frost'un da ceza aldığı belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Teniste  Tarihi  Şike  Cezası    haber

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