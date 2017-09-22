Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

TEOG'dan Sonra Üniversiteye Giriş Sistemi de Değişiyor

TEOG'DAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR

TEOG'un ardından üniversiteye giriş sistemi de değişiyor. Planlar arasında lisede bitirme sınavlarının düzenlenmesi, üniversitelerdeki bazı programlara sınavsız girme gibi projeler var.

Tarih : 22 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Teog'dan Sonra Üniversiteye Giriş Sistemi De Değişiyor(6/10)2

TEOG'un kaldırılmasının ardından şimdi de sıra üniversitelere girişte. Aynı yıl içinde birden fazla eşdeğer sınavın yapılması, lisede bitirme sınavlarının düzenlenmesi, üniversitelerdeki bazı programlara sınavsız girme gibi alternatifler üzerine tartışılıyor.

EYLEM PLANINDA DA VARDI

Aslında bunların ipuçları, hükümetin 65. Eylem Planı'nda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) stratejik belgesinde yer almıştı. MEB'in 2017 Performans Programı'nda 65'inci hükümet programına yer verilerek özetle şu ifadeler kullanılmıştı:

"Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok yapılması temin edilecek. Mevcut üniversitelere ilave olarak bundan sonra kurulacak yeni üniversite ve fakülteler için; öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranları gibi objektif kuralları baz alan bir mekanizma geliştirilecek."

"ARALIĞIN SONUNA KADAR BİTİRİLECEK"

Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2016 tarihli sayısında '2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki'nde ise, 'nitelikli insan ve güçlü toplum' başlığı altında özetle şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerin üzerinden sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılabilmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanacak." ÖSYM, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve MEB işbirliğinde yapılacak çalışma için verilen süre ise aralık ayının sonu olarak gösterildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Teog  Dan  Sonra  Üniversiteye  Giriş  Sistemi  De  Değişiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER