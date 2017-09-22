TEOG'DAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR
TEOG'un ardından üniversiteye giriş sistemi de değişiyor. Planlar arasında lisede bitirme sınavlarının düzenlenmesi, üniversitelerdeki bazı programlara sınavsız girme gibi projeler var.
TEOG'un kaldırılmasının ardından şimdi de sıra üniversitelere girişte. Aynı yıl içinde birden fazla eşdeğer sınavın yapılması, lisede bitirme sınavlarının düzenlenmesi, üniversitelerdeki bazı programlara sınavsız girme gibi alternatifler üzerine tartışılıyor.
EYLEM PLANINDA DA VARDI
Aslında bunların ipuçları, hükümetin 65. Eylem Planı'nda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) stratejik belgesinde yer almıştı. MEB'in 2017 Performans Programı'nda 65'inci hükümet programına yer verilerek özetle şu ifadeler kullanılmıştı:
"Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok yapılması temin edilecek. Mevcut üniversitelere ilave olarak bundan sonra kurulacak yeni üniversite ve fakülteler için; öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranları gibi objektif kuralları baz alan bir mekanizma geliştirilecek."
"ARALIĞIN SONUNA KADAR BİTİRİLECEK"
Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2016 tarihli sayısında '2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki'nde ise, 'nitelikli insan ve güçlü toplum' başlığı altında özetle şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerin üzerinden sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılabilmesi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanacak." ÖSYM, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve MEB işbirliğinde yapılacak çalışma için verilen süre ise aralık ayının sonu olarak gösterildi.
Kaynak: haberinburada
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