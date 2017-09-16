Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından da Başbakan Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldı.

TEORG'UN KALDIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede TEOG sınavının karldırılması ve yerine getirilecek sistem de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında, TEOG'un kaldırlmasından yana olduğunu, konuyu bugün Başbakan Yıldırım'la yapacağı görüşmede de gündeme getireceğini söylemişti.

Kaynak: haberinburada