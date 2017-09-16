TEOG'UN KALDIRILMASININ DA GÖRÜŞÜLDÜĞÜ ERDOĞAN - YILDIRIM ZİRVESİ SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından da Başbakan Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldı.
TEORG'UN KALDIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ
Görüşmede TEOG sınavının karldırılması ve yerine getirilecek sistem de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında, TEOG'un kaldırlmasından yana olduğunu, konuyu bugün Başbakan Yıldırım'la yapacağı görüşmede de gündeme getireceğini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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