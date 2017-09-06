TERCÜMAN, KOÇLA YARDIMCI ANTRENÖRÜ KARIŞTIRINCA KOÇTAN TEPKİ GÖRDÜ
Eurobasket 2017'deki Rusya-Letonya maçı sonrasında tercüman, başantrenör Bazarevich ile yardımcı antrenör Sokolovsky'yi karıştırınca başantrenörden tepki gördü.
EuroBasket 2017'de mücadele eden Rusya'da başantrenör Sergey Bazarevich ve Timofey Mozgov'un Letonya maçı sonrası düzenlediği basın toplantısı ilginç anlara sahne oldu.Letonya karşısında 84-69'luk yenilgiyle salondan ayrılan Rusya, turnuvanın ilk maçında Türkiye'yi 76-73 yenmiş, ardından Belçika'yı 76-67 mağlup etmeyi başarmıştı.
HOCALARI KARIŞTIRDI
Letonya maçı sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Rusya Başantrenörü Bazarevich, tercümanın kendisini yardımcısı Boris Sokolovsky zannetmesiyle neye uğradığını şaşırdı.Letonya, Rusya`yı ikinci yarıda devirdi.
TEPKİ GÖSTERDİ
Tercümanın basın mensuplarına "Timofey Mozgov ve koç Boris Sokolovsky yanımda" demesinin ardından Bazarevich elindeki kağıdı göstererek "Ben Sokolovsky değilim" diyerek susmayı tercih etti.
Hatasını anlayan tercüman daha sonra Timofey'e "Oyunla ilgili herhangi bir yorumun var mı?" sorunu yöneltti ancak bu kez de Rus oyuncunun "Yok" cevabı karşısında şoke oldu.
Boris Sokolovsky, Rusya Milli Takımı'nda Bazarevich'in yardımcılığını yapmakta. Bazarevich geçtiğimiz yıl Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştırmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
- Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar