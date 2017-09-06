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Tercüman, Koçla Yardımcı Antrenörü Karıştırınca Koçtan Tepki Gördü

TERCÜMAN, KOÇLA YARDIMCI ANTRENÖRÜ KARIŞTIRINCA KOÇTAN TEPKİ GÖRDÜ

Eurobasket 2017'deki Rusya-Letonya maçı sonrasında tercüman, başantrenör Bazarevich ile yardımcı antrenör Sokolovsky'yi karıştırınca başantrenörden tepki gördü.

Tarih : 06 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : Tercüman, Koçla Yardımcı Antrenörü Karıştırınca Koçtan Tepki Gördü(7/10)3

EuroBasket 2017'de mücadele eden Rusya'da başantrenör Sergey Bazarevich ve Timofey Mozgov'un Letonya maçı sonrası düzenlediği basın toplantısı ilginç anlara sahne oldu.Letonya karşısında 84-69'luk yenilgiyle salondan ayrılan Rusya, turnuvanın ilk maçında Türkiye'yi 76-73 yenmiş, ardından Belçika'yı 76-67 mağlup etmeyi başarmıştı.

HOCALARI KARIŞTIRDI

Letonya maçı sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Rusya Başantrenörü Bazarevich, tercümanın kendisini yardımcısı Boris Sokolovsky zannetmesiyle neye uğradığını şaşırdı.Letonya, Rusya`yı ikinci yarıda devirdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Tercümanın basın mensuplarına "Timofey Mozgov ve koç Boris Sokolovsky yanımda" demesinin ardından Bazarevich elindeki kağıdı göstererek "Ben Sokolovsky değilim" diyerek susmayı tercih etti.

Hatasını anlayan tercüman daha sonra Timofey'e "Oyunla ilgili herhangi bir yorumun var mı?" sorunu yöneltti ancak bu kez de Rus oyuncunun "Yok" cevabı karşısında şoke oldu.

Boris Sokolovsky, Rusya Milli Takımı'nda Bazarevich'in yardımcılığını yapmakta. Bazarevich geçtiğimiz yıl Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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