Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı

Terfi Beklerken Emekli Edilen Albay, Hint Okyanusunda Korsan Nöbeti Tutuyor

TERFİ BEKLERKEN EMEKLİ EDİLEN ALBAY, HİNT OKYANUSUNDA KORSAN NÖBETİ TUTUYOR

Balyoz davasında hapis cezası alıp tahliye olan Kurmay Albay Koray Eryaşa, terfi beklerken emekli edilince gemi işine girdi. Eryaşa şimdi, elinde silahla Hint Denizi'nde korsan nöbeti tutuyor.

Tarih : 14 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Terfi Beklerken Emekli Edilen Albay, Hint Okyanusunda Korsan Nöbeti Tutuyor(5/10)1

Balyoz Davası'nda 21 yıl hapis cezası alan Kurmay Albay Koray Eryaşa, Anayasa Mahkemesi, İstanbul Askeri Casusluk Davası'na dair geç karar verdiği için, Albay Eryaşa 5 yıl 7 aylık hapis cezasının infaz süresini tamamladı ve tahliye oldu.

TERFİ BEKLERKEN EMEKLİ EDİLDİ

Koray Eryaşa tahliye olmasının ardından Silahlı Kuvvetler'deki görevine devam etmek istedi. Terfi etmeyi ve amiral olmayı bekliyordu ancak emekli edildi.

KÖMÜR GEMİSİNDE KORSAN NÖBETİ TUTUYOR

Sputnik'de yer alan habere göre, sivil hayatta yaşam mücadelesine devam eden Emekli Kurmay Albay Koray Eryaşa, şimdi bir kömür gemisinde korsan nöbeti tutuyor. Davalar boyunca Eryaşa'nın avukatlığını yapan Murat Ergün, Koray Eryaşa'nın gemideki nöbet fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Balyoz davasında önce hapis cezası alan daha sonra tahliye olan Kurmay Albay Koray Eryaşa'nın sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı tartışma yarattı.

İşte Murat Ergün'ün o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Terfi  Beklerken  Emekli  Edilen  Albay  Hint  Okyanusunda  Korsan  Nöbeti  Tutuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER