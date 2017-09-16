Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da 4 ay görev yaptıktan sonra dün kimseye haber vermeden hava yoluyla İstanbul'a dönen Ertuğrul Sağlam'ın yerine Malatyaspor camiasında konuşulan isimlerin başında tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in ismi geçmişti. Terim'in yanı sıra Hamza Hamzaoğlu, Mehmet Özdilek, Yılmaz Vural ve İrfan Buz gibi isimlerinin de yönetimin listesinde yer aldığı iddia edilmişti.

Sağlam'ın ayrılığından sonra Yeni Malatyaspor yönetimi hızla toplanma kararı almıştı. Yönetim, Malatya'da bulunan bir otelde toplantı yaptı.

"FATİH TERİM'LE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ İDDİASI YALAN"

Toplantı sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Adil Gevrek, "Ayrılıklar olabilir ama böyle gerçekleşmesi etik değil. Hiçbir teknik adamla görüşmedim. Bursaspor ile oynanacak maçta teknik direktörümüz taraftarımız olacak." dedi.

Adil Gevrek, Fatih Terim ile görüştükleri iddiasını ise yalanladı.

Kaynak: haberinburada