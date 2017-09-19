TERK EDİLEN ŞAHIS, ESKİ SEVGİLİSİNİ ARAYIP İNTİHARINI İZLETTİ
Antalya'da yaşayan bir şahıs, bir yakınını arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra kendisini terk eden sevgilisini görüntülü arayarak intiharını izletti.
Antalya'da otomobil servisinde çalışan 27 yaşındaki Mustafa Gökçe, kendisini terk eden sevgilisini cep telefonundan görüntülü arayarak, intiharını izletti.
TERK EDEN SEVGİLİYE ÖLÜMÜNÜ İZLETTİ
Olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Antalya'da otomobil servisinde çalışan Mustafa Gökçe, sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine bunalıma girdi.
BİR YAKININA HABER VERDİ
Kullandığı otomobille ormanlık alana giden Gökçe, burada intihar için hazırlık yaparken, bir yakınını arayarak yaşamına son vermek üzere hazırlık yaptığını söyledi. Gökçe, kısa süre sonra otomobin üzerine çıkarak ağaca bağladığı ipi boynunu geçirdi.
MOTOR KAPUTUNDAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI
Mustafa Gökçe, daha sonra da kendisini terk eden sevgilisini görüntülü aradı. Genç kızla görüntülü bağlantı kurmasının ardından Gökçe, otomobilin motor kaputundan kendini boşluğa bıraktı.
Gökçe'nin yakınının ihbarı üzerine verilen adrese giden polis, Mustafa Gökçe'nin ipte asılı olduğunu gördü. Çağrılan sağlık ekipleri, Gökçe'nin öldüğünü belirledi. Gökçe'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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