TERÖR KURBANI AYBÜKE ÖĞRETMENİN ANISINA SINIF ARKADAŞLARI KLİP HAZIRLADI
Onun şehit olduğunu duyan herkes ağladı, Türkiye ağladı. 22 yaşındaki Aybüke öğretmen unutulmadı.
ÜNİVERSİTEDEN ARKADAŞLARI ONUN SEVDİĞİ TÜRKÜLERLE KLİP ÇEKTİ
Müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın, üniversiteden 25 sınıf arkadaşı, Aybüke'nin sevdiği iki türküyle klip hazırladı. Hazırlanan klip ise video paylaşım sitelerinde yayınlandı.
ÖĞRETMENLİĞİNDE BİR SENEYİ BİLE TAMAMLAMAMIŞTI
Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan Şenay Aybüke Yalçın, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında Batman Kozluk Çok Programlı Lisesi'ne atandı. Şenay Aybüke öğretmen, 1 yılını bile tamamlayamadan geçen 9 Haziran günü PKK'lı 2 teröristten açtığı ateş sonucu şehit düştü.
KLİP, AYBÜKE ÖĞRETMENİN SESİYLE BAŞLIYOR
Şenay Aybüke'nin üniversiteden sınıf arkadaşı olan 7'si atanan 25 öğretmen Konya'da bir araya gelerek, onun sevdiği 'Mağusa Limanı' ve 'Pencereden Kuş Uçtu' iki türkü için Beyşehir Gölü çevresinde klip çekti. Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin sesisye başlayan klipte, türkünün son kısmı ise "uyan Aybükem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" olarak tamamlandı.
Kaynak: haberinburada
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