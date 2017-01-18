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terör operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

TERÖR OPERASYONU: 34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hatay'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 18 Ocak 2017, 15:31
Puan Ver : Terör Operasyonu: 34 Kişi Gözaltına Alındı(5/10)4


Hatay'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde başlattığı bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda Samandağ, İskenderun ve Antakya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.



Aralarında HDP Hatay İl Eş Başkanları Şükran Cabir Dağ ile Kerem Nalbant'ın yanı sıra İHD ve Eğitim-Sen Hatay Şube yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. HDP İl ve İskenderun ve Samandağ ilçe binasında da arama yapıldı.



Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorguya alındı.



 



kaynak:sabah








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