TERÖR SALDIRISINDA YARALANAN ASKERİN, MEMLEKETİNE OTOBÜSLE GÖNDERİLMESİ TEPKİ ÇEKTİ
Hakkari'de terör saldırısında yaralanan askerin, tedavisinin ardından memleketi Afyonkarahisar'a otobüsle gönderilmesi tepkilere neden oldu.
Hakkari'deki terör saldırısında yaralanan er 22 yaşındaki Muzaffer Yalçındağ, tedavisinin ardından otobüsle memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Terminalde yaralı askeri karşılayan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Ne yazık ki Hakkari'de hain terör saldırısında yaralanan askerimizi yolcu otobüsüyle gönderiyorlar" diyerek tepki gösterdi.
EL YAPIMI PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİYLE YARALANDI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 31 Ağustos günü yürütülen operasyon sırasında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2. Motorize Piyade Taburu 5. Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı'nda görevli er Muzaffer Yalçındağ, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından otobüsle memleketine gönderildi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nde oturan yaralı askeri dün akşam Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde CHP Milletvekili Burcu Köksal ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı karşıladı.
AMBULANSTA DURUMU KONTROL EDİLDİ
Yakınlarının yaralı askerin otobüsle gönderildiğini haber vermesi üzerine durumu öğrenen Milletvekili Burcu Köksal, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istedi. Otobüsten sekerek inen yaralı asker, gelen ambulansa bindirilerek durumu kontrol edildi. Milletvekili Köksal ve dernek başkanı Kumartaşlı askere durumunu sordu. Yaralı asker daha sonra ambulansla evine gönderildi.
"YARALI ASKERİMİZİ YOLCU OTOBÜSÜYLE GÖNDERİYORLAR"
Milletvekili Burcu Köksal, "Söylenecek çok şey var aslında ama en başından beri söylüyoruz, 'şehit ve gaziler arasında ayrım yapmayın' diyoruz. Ama ne yazık ki bugün de olduğu gibi Hakkari'de hain terör saldırısında yaralanan askerimizi yolcu otobüsüyle gönderiyorlar." dedi.
Kaynak: haberinburada
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