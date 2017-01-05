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teröre karşı dağ gibi tepki

TERÖRE KARŞI DAĞ GİBİ TEPKİ

Yılbaşı gecesi yaşanan hain terör saldırısının ertesinde beyazperdede, 7 kişilik bir timin kahramanlık öyküsünü anlatan ‘Dağ 2' büyük sürpriz yaparak haftanın en çok izlenen filmi oldu

Tarih : 05 Ocak 2017, 14:42
Puan Ver : Teröre Karşı Dağ Gibi Tepki(5/10)3


Yılbaşı gecesi Reina'da yaşanan kalleş saldırı gişede dengeleri değiştirdi. Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli'nin rol aldığı, dokuzuncu haftasındaki ‘Dağ 2', hafta sonunun en çok izlenen filmi oldu.



7 kişilik bir timin kahramanlık öyküsünü anlatan film, ‘Dönerse Senindir', ‘Çin Seddi' gibi filmlerin önünde haftayı birinci bitirdi.



2016'nın en çok izlenen filmi olan, ‘Çakallarla Dans 4' ve ‘Görümce' gibi iddialı filmleri geride bırakan ‘Dağ 2', terör saldırısı ertesi yine yükselişe geçti. Geçtiğimiz pazar 32 bin kişinin izlediği film, bu pazar 84 bin kişiyi sinema salonlarına çekti.



‘Dağ 2'nin gördüğü ilgi üzerine salon sayısı 34 artırılarak 254'e çıkarıldı. Hafta sonunda toplam 115 bin izleyiciye ulaşan ‘Dağ 2', 2017'ye birinci girdi.



HAFTA SONU İZLEYİCİ SAYILARI



1- Dağ 2 115 bin 300



2- Çin Seddi 101 bin 872



3- Dönerse Senindir 97 bin 949



4- Görümce 94 bin 638



5- Assassin's Creed 88 bin 698 kişi



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Teröre  Karşı  Dağ  Gibi  Tepki    haber

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