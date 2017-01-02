Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır

TERÖRÜ ÖVEN SÖYLEMLER SUÇTUR VE CEZAİ SONUÇLARI OLACAKTIR

Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir."dedi.

Tarih : 02 Ocak 2017, 09:26
Puan Ver : Terörü Öven Söylemler Suçtur Ve Cezai Sonuçları Olacaktır(8/10)10


Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır."



 



kaynak:trthaber








Etiketler: Terörü  Öven  Söylemler  Suçtur  Ve  Cezai  Sonuçları  Olacaktır    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER