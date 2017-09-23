TEZKERE TBMM'DE KABUL EDİLDİ
TBMM'deki görüşmelerin ardından açık oylamaya sunulan Kuzey Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi.
TBMM'de uzun tartışmalara sahne olan tezkere, yapılan açık oylama ile kabul edildi.
Kaynak: haberinburada
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