TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve gözden düşen Pedro Franco'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Beşiktaş'a geldiği günden beri bekleneni veremeyen Pedro Franco, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı.

350 BİN EURO'YU BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK

26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 500 bin Euro'luk yıllık ücretinin 150 bin Euro'sunu Bolu'nun, kalan kısmını ise Siyah-Beyazlılar'ın ödeyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, 3 İSME DAHA KULÜP ARIYOR

Beşiktaş, transfer dönemi bitmeden gözden çıkardığı oyuncuları ya bonservisiyle ya da kiralık olarak takımdan göndermeye çalışıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda düşünmediği oyuncular Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Alexander Milosevic. Son ana kadar bu 3 futbolcuya gelecek tekliflere göre, ayrılmaları için büyük kolaylıklar sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: haberinburada