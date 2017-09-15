Türk Hava Yolları, Ağustos ayında yüzde 84,3 ile tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaşarak rekor kırdı.

Dünyada en çok noktaya uçan havayolu şirketi olan THY, Ağustos ayına ilişkin uçuş rakamlarını açıkladı. Yolcu doluluk oranında ciddi bir artış gerçekleştiren THY, Ağustos ayında yüzde 84,3'lük rakama ulaşarak tarihinin en yüksek doluluk oranıyla rekor kırdı. THY'den yapılan açıklama ile yolcu sayısı ve doluluk oranlarının detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

GEÇEN YIL YÜZDE 78,6 DOLULUK ORANINA ULAŞILMIŞTI

THY'nin toplam doluluk oranı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 puan gibi önemli bir artışla yüzde 84,3, dış hat doluluk oranı ise 6,3 puanlık artışla yüzde 84,1 olarak gerçekleşti. 2015 Ağustos ayında doluluk oranı yüzde 83,3, 2016 Ağustos ayında ise doluluk oranı yüzde 78,6 olarak gerçekleşmişti. Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 10,1'lik artış ile devam etti. Ağustos 2016'ya göre kapasite (arz edilen koltuk/kilometre) yüzde 2,6 artarken, taşınan yolcu sayısı yüzde 14 artarak 7,4 milyon yolcuya ulaşıldı. 2015 yılı Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında da kapasite yüzde 18, yolcu sayısı yüzde 16, talep ise yüzde 20 arttı.

YURT DIŞI YOLCU SAYISI YÜZDE 40 ARTTI

Öte yandan, dıştan dışa transfer rakamları (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında da yüzde 40'lık bir artış yaşandı. Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. THY, 2017 yılının ilk 8 aylık döneminin değerlendirmesine ilişkin verileri de paylaştı.

YILIN İLK 8 AYINDA TALEP ARTTI

Buna göre yılın ilk sekiz ayında da ciddi talep artışı yaşandı. Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre talepte ve yolcu sayısında sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 6,1'lik artış yaşandı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak - Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puanlık artış ile yüzde 79 olurken, yurt dışı hat yolcu doluluğu 5 puana yakın bir artışla yüzde 78'e yükseldi.

Kaynak: haberinburada