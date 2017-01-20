THY, GİNE'YE SEFER BAŞLATACAK
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, uçuş sağlayacağı 120. ülkeyi kapsamlı uçuş ağına dahil ediyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, uçuş sağlayacağı 120. ülkeyi kapsamlı uçuş ağına dahil ediyor.
THY'nin Afrika'daki 51. destinasyonu olan Konakri'ye seferler 30 Ocak'tan itibaren pazartesi ve perşembe günleri icra edilecek.
Yolcular, Afrika kıtasının önemli liman şehirlerinden Konakri'ye tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 699 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.
kaynak:ahaber
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