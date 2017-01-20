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thy, gine'ye sefer başlatacak

THY, GİNE'YE SEFER BAŞLATACAK

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, uçuş sağlayacağı 120. ülkeyi kapsamlı uçuş ağına dahil ediyor.

Tarih : 20 Ocak 2017, 15:37
Puan Ver : Thy, Gine'ye Sefer Başlatacak(10/10)10


THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, uçuş sağlayacağı 120. ülkeyi kapsamlı uçuş ağına dahil ediyor.



THY'nin Afrika'daki 51. destinasyonu olan Konakri'ye seferler 30 Ocak'tan itibaren pazartesi ve perşembe günleri icra edilecek.



Yolcular, Afrika kıtasının önemli liman şehirlerinden Konakri'ye tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 699 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.



 



kaynak:ahaber








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