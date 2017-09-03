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THY, SAHTE MESAJLARA KARŞI YOLCULARINI UYARDI!


THY, Sahte Mesajlara Karşı Yolcularını Uyardı!
Tarih : 03 Eylül 2017, 22:20
Puan Ver : Thy, Sahte Mesajlara Karşı Yolcularını Uyardı!(5/10)1

Türk Hava Yolları, son zamanlarda sosyal paylaşım siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden gönderilen ödül bilet temalı sahte mesajlarla ilgili yolcularını uyardı.

SAHTE MESAJLARA KARŞI UYARDI

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı uyarıda yolcuların bu tür mesajları dikkate almadan silmelerini istedi.

Üstün'ün açıklaması şöyle:

"SAHTE MESAJLARI AÇMADAN SİLİN"

Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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