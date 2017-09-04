TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, KAZAYA MOTOSİKLET DE KARIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Nevşehir'in Avanos ilçesinde TIR, otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Nevşehir'den Kayseri'ye giden sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 42 FD 175 plakalı TIR ile 06 VHY 73 plakalı araç kafa kafaya çarpışırken, bir motosiklet ise TIR'a arkadan çarptı.
BABA-KIZ ÖLDÜ
Araç içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen baba ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken anne ile oğlu ağır yaralandı.
YARALANAN ANNE İLE OĞLUNUN DURUMU AĞIR
Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken otomobil içerisinde bulunan anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsünün ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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