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TIR ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı, Kazaya Motosiklet de Karıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, KAZAYA MOTOSİKLET DE KARIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Nevşehir'in Avanos ilçesinde TIR, otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 04 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Tır İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı, Kazaya Motosiklet De Karıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı(6/10)2

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Nevşehir'den Kayseri'ye giden sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 42 FD 175 plakalı TIR ile 06 VHY 73 plakalı araç kafa kafaya çarpışırken, bir motosiklet ise TIR'a arkadan çarptı.

BABA-KIZ ÖLDÜ

Araç içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen baba ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken anne ile oğlu ağır yaralandı.

YARALANAN ANNE İLE OĞLUNUN DURUMU AĞIR

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken otomobil içerisinde bulunan anne ve oğlu ile motosiklet sürücüsünün ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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