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TKDK'NIN VERECEĞİ 122,2 MİLYON EUROLUK HİBE İÇİN SON 5 GÜN


TKDK'nın Vereceği 122,2 Milyon Euroluk Hibe İçin Son 5 Gün
Tarih : 22 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : Tkdk'nın Vereceği 122,2 Milyon Euroluk Hibe İçin Son 5 Gün(10/10)6

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) alınan bilgilere göre, Avrupa Birliğine (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı II (IPARD II) Programı'nın ikinci çağrı dönemi başvuruları 6 Eylül'de başladı. Söz konusu destek için başvurular 26 Eylül Salı günü sona erecek. Başvuruda yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması önem taşıyor.

122,2 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Kurumun "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri" çerçevesinde, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleriyle meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yüzde 50 hibeyle desteklenecek sektörlere toplam 122 milyon 177 bin 559 euro bütçe ayrıldı.

İşlemler sadece elektronik ortamda "http://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr" internet adresinden yapılabiliyor. Online başvuru çıktısının, istenen diğer belgelerle il koordinatörlüklerine 28 Eylül Perşembe gününe kadar teslim edilmesi gerekiyor.

DESTEKLEME KAPSAMINDA 42 İL BULUNUYOR

Destekleme kapsamında; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 42 il bulunuyor.

IPARD II İLE 110 BİN İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Kurumun IPARD I Programı'nda verilen hibelerle 2,3 milyar avroluk yatırım yapıldı. Bu program sonucu yaklaşık 10 bin 650 yatırımcıyla sözleşme imzalandı ve 57 bin kişiye istihdam sağlandı.

TKDK, IPARD II Programı'yla 5 yılda yaklaşık 1 milyar 45 milyon avroluk kaynağı yararlanıcılarla buluşturmayı, yararlanıcı sayısını 20 bine, yeni istihdam sayısını en az 110 bine çıkarmayı hedefliyor.

IPARD II'nin ilk proje çağrısında 8 bin 789 proje başvurusu alındı, bunlardan bin 639'u desteklenmek üzere seçildi.

İlk çağrıda 16 farklı sektör desteklenerek, vatandaşlara 853 milyon liralık hibe kullandırıldı. Bu desteklerle yaklaşık 1,4 milyar liralık yatırımın faaliyete geçirilmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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