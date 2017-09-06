TOKATSPORLU OYUNCULARIN YAPTIĞI HAKA DANSI, SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Tokatsporlu oyuncular, Kastamonuspor maçının hazırlıkları sırasında yaptıkları Haka dansıyla sosyal medyayı adeta salladı.
Tokatspor, Adnan Çiçek Sosyal Tesisleri'nde hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kastamonuspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesinde orta saha oyuncusu Emre Balcı'nın önderliğinde futbolcular Haka dansı yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.
MOTİVASYON İÇİN YAPTILAR
Yeni Zelanda'da spor müsabakaları öncesi motivasyon amaçlı yapılmasıyla gelişen Haka dansı dikkat çekiyor.
Kaynak: haberinburada
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