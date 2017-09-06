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Tokatsporlu Oyuncuların Yaptığı Haka Dansı, Sosyal Medyayı Salladı

TOKATSPORLU OYUNCULARIN YAPTIĞI HAKA DANSI, SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Tokatsporlu oyuncular, Kastamonuspor maçının hazırlıkları sırasında yaptıkları Haka dansıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Tarih : 06 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Tokatsporlu Oyuncuların Yaptığı Haka Dansı, Sosyal Medyayı Salladı(5/10)1

Tokatspor, Adnan Çiçek Sosyal Tesisleri'nde hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kastamonuspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesinde orta saha oyuncusu Emre Balcı'nın önderliğinde futbolcular Haka dansı yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MOTİVASYON İÇİN YAPTILAR

Yeni Zelanda'da spor müsabakaları öncesi motivasyon amaçlı yapılmasıyla gelişen Haka dansı dikkat çekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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