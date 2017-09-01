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TOKAT'TA BAYRAM KANA BULANDI! SİLAHLI VE BALTALI KAVGADA 1'İ POLİS 11 KİŞİ YARALANDI


Tokat'ta Bayram Kana Bulandı! Silahlı ve Baltalı Kavgada 1'i Polis 11 Kişi Yaralandı
Tarih : 01 Eylül 2017, 22:00
Puan Ver : Tokat'ta Bayram Kana Bulandı! Silahlı Ve Baltalı Kavgada 1'i Polis 11 Kişi Yaralandı(6/10)2

Tokat'ın Niksar ilçesinde bayram kana bulandı. Aralarında alacak - verecek yüzünden husumet olan iki grup, ortalığı savaş alanına çevirdi.

BİRBİRLERİNE TAŞ, SOPA, BALTA VE SİLAHLA SALDIRDILAR

Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taş, sopa, balta ve silahın kullandığı kavgayı ayırtmak da polis yetersiz kalınca havaya ateş açtı.

YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra kavgada yaralananlar için olay yerine ambulans sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığına ekiplerde olay yerine geldi. Tokat'tan takviye olarak özel hareket timleri ve çevik kuvvet ekipleri de olay yerine gönderildi. Kavgada yaralanan bazı şahıslar çevrede bulunan marketlere sığındı.

KAVGADA YARALANANLARDAN BİRİ POLİS

Öte yandan kavgaya karışan bazı kişilerin elinde balta olması dikkat çekti. Kavgada yaralanan 1'i polis 11 kişi Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kavganın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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