TOKİ'nin İstanbul Kayaşehir'de inşa ettiği bin 892 yeni konutun kura çekimi için başvurular başladı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ( TOKİ), İstanbul Kayaşehir'de inşa edilen bin 892 yeni konut kura yöntemiyle sahiplerini bulacak. TOKİ Kayaşehir başvuruları bugün itibariyle başladı. Peki, TOKİ Kayaşehir başvuru şartları neler? TOKİ başvuru nasıl yapılır?

TOKİ KAYAŞEHİR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan kişiler, başvurularını 05 Eylül - 20 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin İstanbul 'daki bütün şubelerine başvurarak 5 bin TL başvuru bedelini yatırarak yapabilecek.

Başvuruların sonunda 4 Ekim'de kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak.

Satılacak konutların satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli - 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Satılacak konutların satış bedelleri 144 bin 755 TL'den başlıyor. En düşük konut taksiti ise aylık 603 TL.

TOKİ KAYAŞEHİR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerekiyor.

Başvurular, üç kategoride gerçekleştirilecek.

Bu kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, en az %40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşı kapsıyor.

Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 31.12.2015 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor.

Ayrıca kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Orta gelirli hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "İstanbul'da Kayaşehir'deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelir katmanı için ürettiğimiz bin 892 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı; satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız, en düşük 144 bin TL'den başlayacak ile en yüksek 477 bin TL arasında, imkânları ölçüsünde istedikleri konutlara baş vuruda bulunabilecekler" açıklamasında bulundu.

MAHALLE KÜLTÜRÜ CANLANIYOR

İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan 1892 konutun "mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, "Hepimizin aradığı; bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, "mahalle kültürü" kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir'de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük." açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada