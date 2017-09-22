TOPBAŞ'TAN MUHALEFETE MESAJ: BURADAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Şu anda partimin bir üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Asla etmem. Ben bugün itibarıyla buradaki belediye başkanlık görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Şu anda partimin bir üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz." dedi.
SÖZLERİ GÜRSEL TEKİN'E Mİ?
Topbaş bu sözleriyle onuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i hedef aldı. İstifa iddiaları dolaşırken Tekin "Sayın Topbaş'a düşen görev derhal idari mahkemeye götürmektir. İdari mahkemeye götürdüğü zaman CHP olarak biz sonuna kadar kendisini destekleyeceğiz. Rakibimiz olabilir ama millet iradesiyle seçilmiş bir Belediye Başkanına kendi partileri tarafından kumpas kurulmasına izin verilmemesi gerektiğine inanan bir siyasetçiyim" demişti.
Kaynak: haberinburada
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