Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir mahallede toprağın altından çıkan dumanlar tedirgin ederken, uzmanlar bölgenin geçmişte bataklık olduğunu, bitki kalıntılarının yandığını söyledi.

OT YANGINI SANDILAR

Bingöl'ün Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaklaşık bir dönümlük alanda 2 gün önce topraktan dumanlar çıkmaya başladı. Mahalle sakinleri arazi üstünde bulunan kuru otların yandığını düşünerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle olayın ot yangını olmadığı anlaşıldı. Solhan Kaymakamlığı ve Belediye ekipleri olay hakkında inceleme başlatırken bölgeye üniversiteden uzman ekip gönderildi.

ESKİDEN BATAKLIKIMIŞ

Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Vedat Avcı, yaptığı incelemede bölgenin geçmişte bataklık olduğunu ve bitki kalıntılarının oksijenle teması sonrası yandığını söyledi.

"NEYİN NE OLDUĞUNU ÇÖZEMEDİK, TEDİRGİNİZ"

Yangının henüz nasıl ortaya çıktığını anlamadıklarını belirten arazi sahibi Hüseyin Özer, "Biz mahalleli olarak tedirginlik yaşıyoruz. Bu alanda bu yıl birkaç yeni bina yapıldı. Bu olayın detaylı bir şekilde araştırılmasını talep ediyoruz. Neyin ne olduğunu çözemedik. Araştırmacıların inceleme yapmasını, buradan geçen bir fay hattının olup olmadığını bize bildirmelerini istiyoruz çünkü burada yaşayan insanlar birkaç gündür tedirginlik yaşıyor" diye konuştu.

"BATAKLIK ALTINDAKİ BİTKİLER OKSİJENLE TEMAS EDİNCE YANAR"

Alanda incelemelerde bulunan Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Vedat Avcı, "Burası bataklık bir saha, civarda yaşayan insanlardan da teyit ettik. Bataklık ortamlarda çürüyen bitkilerin kalıntısı üst tarafta bir örtü oluşturuyor. Bu örtü, havadaki oksijenle temas ettiğinde yanmaya başlıyor. Bu olaya da baktığımız zaman yüzeysel bir durum söz konusu. Çok derinlerde bir yanma söz konusu değil. Burada yanan esasında toprak değil, toprağın üst kısmında parçalanmış bitki artıkları" dedi.

"GAZ ÇIKIŞI VEYA BİR TOPRAK HAREKETİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İlk incelemelerinde herhangi bir fay hattının olmadığını söyleyen Avcı, "Gözlemlerimize göre burada herhangi bir gaz çıkısı veya bir toprak hareketi söz konusu değil. Bataklık bir alanda var olan çürümüş bir malzemenin havayla teması sonucu yanma meydana geliyor. Tahminlerime göre bu olayın çok uzun devam etmeyeceğidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada