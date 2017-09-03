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Topu almaya gelen rakibini Paris'e geri yolladı

TOPU ALMAYA GELEN RAKİBİNİ PARİS'E GERİ YOLLADI

İspanya - İtalya maçında ev sahibi ekipte forma giyen Isco, rakibi Veratti'yi attığı bacak arası çalımla gafil avladı.

Tarih : 03 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Topu Almaya Gelen Rakibini Paris'e Geri Yolladı(8/10)4

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda gecenin maçı İspanya ile İtalya arasındaydı. İspanya maçı 3-0 kazandı ve Dünya Kupası yolunda çok kritik bir galibiyet elde etti.

ISCO ŞOV BAŞLADI

Santiago Bernabeu'daki karşılaşmanın 14. dakikasında Isco'nun harika frikik golüyle öne geçen ev sahibi ekip, sezonu çok iyi başlayan yıldızın 40. dakikasında farkı ikiye çıkaran isim oldu. Morata ise 2. yarıda sonucu belirleyen gole imza attı.

VERATTI'NİN AKLINI ALDI

İspanyol futbolcu Isco'nun maçın 68. dakikasında Veratti'ye attığı çalım ise uzun süre konuşuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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