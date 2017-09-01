Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna katılan Beşiktaşlı milli futbolcu Gökhan Töre'ye, Trabzonsporlular, "Neden bize gelmedin?" diye soruldu. Töre'nin "Bana bir teklif gelmedi, yoksa Olcay abiyle oynamak isterim" diye cevap verdiği iddia edildi.

SAKAT OLMASA GİDEBİLİRDİ

Bir dönem ismi Trabzonspor ile anılsa da yönetimin transferi için resmi girişimler yapmadığı Gökhan Töre'nin bu açıklamasından sonra, bordo-mavili kulübün ne yapacağı merak ediliyor. Ancak 25 yaşındaki sağ kanadın sakat olması bu transferi zora sokan en büyük neden.

Kaynak: haberinburada