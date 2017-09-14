TORUNUNA YOLUN ORTASINDA TUVALETİNİ YAPTIRIYORDU, ARABA EZDİ
Çin'de torununa yolun ortasında tuvaletini yaptıran kadını ve torununu araba ezdi.
Çin'de torununa yolun ortasında tuvaletini yaptıran dede ve torun arabanın altında kalarak can verdi.
SOKAK ORTASINA TUVALETİNİ YAPTIRIYORDU
Yaşlı kadın, cadde ortasında torununa tuvaletini yaptırdı. Kadın torunuyla ilgilenmek için eğildiği sıradaysa dönüş yapan bir otomobil ikisini de altına aldı. Kazada kadın ve torunu olay yerinde can verdi. Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
İNSANLAR ALIŞMIŞ DURUMDA
Torununa yolun ortasına tuvaletini yaptıran yaşlı kadını görmezlikten gelen Çin halkı dikkat çekti. Çin'de büyüğünden küçüğüne herkes sokakta nereye bulursa tuvaletini oraya yapıyor. Bu sebeple insanlar artık alışmış durumda.
Kaynak: haberinburada
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