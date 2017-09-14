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Torununa Yolun Ortasında Tuvaletini Yaptırıyordu, Araba Ezdi

TORUNUNA YOLUN ORTASINDA TUVALETİNİ YAPTIRIYORDU, ARABA EZDİ

Çin'de torununa yolun ortasında tuvaletini yaptıran kadını ve torununu araba ezdi.

Tarih : 14 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Torununa Yolun Ortasında Tuvaletini Yaptırıyordu, Araba Ezdi(9/10)5

Çin'de torununa yolun ortasında tuvaletini yaptıran dede ve torun arabanın altında kalarak can verdi.

SOKAK ORTASINA TUVALETİNİ YAPTIRIYORDU

Yaşlı kadın, cadde ortasında torununa tuvaletini yaptırdı. Kadın torunuyla ilgilenmek için eğildiği sıradaysa dönüş yapan bir otomobil ikisini de altına aldı. Kazada kadın ve torunu olay yerinde can verdi. Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

İNSANLAR ALIŞMIŞ DURUMDA

Torununa yolun ortasına tuvaletini yaptıran yaşlı kadını görmezlikten gelen Çin halkı dikkat çekti. Çin'de büyüğünden küçüğüne herkes sokakta nereye bulursa tuvaletini oraya yapıyor. Bu sebeple insanlar artık alışmış durumda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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