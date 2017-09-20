TOSHİBA, HAFIZA ÇİPİ BÖLÜMÜNÜ SATIYOR
Konuya yakın kaynaklara göre Japon teknoloji devi Toshiba, hafıza çipi operasyonlarını satmak için Bain Capital ve Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'i seçti. Taraflar ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK
Kaynaklar, Toshiba Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı bugün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
GELİRLE ZARARINI KAPATACAK
Toshiba dünyanın ikinci büyük NAND hafıza çipi üreticisi olan biriminin satışından sağlayacağı gelirle, milyarlarca dolarlık Westinghouse nükleer yatırım zararını kapatmaya çalışacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar