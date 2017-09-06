TOSHİBA JAPON BORSASI'NDAN ÇIKARILABİLİR
Japonya merkezli Toshiba Corp'un yönetim kurulu, hafıza çipi üretim birimi için ABD'li Western Digital Corp'un revize ettiği satın alma teklifini değerlendirmek amacıyla yaptığı toplantıdan sonuç alamadı. Konu hakkında bilgi sahibi kişilere göre, Toshiba yönetim kurulunun, ABD'deki nükleer santral faaliyetleri yürüten biriminden kaynaklanan milyarlarca dolar zararı kapatmak için kısa sürede hafıza çip birimini satması gerekiyor.
SATIŞLARI TAMAMLAYAMAZSA BORSADAN ÇIKARILACAK
Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kişiye göre Toshiba yönetim kurulu gelecek hafta revize teklif oylamaya almak istiyor. Western Digital hali hazırda değeri 17-18 milyar dolar olarak görülen Toshiba'nın hafıza biriminde ortak konumunda bulunuyor. Konuya yakın kaynaklar Western Digital'in payını artırmasına veya uzun vadede kontrol payını almasına sıcak bakmadığını ifade ediyor.
Borçlarını kapatmak için satışa çıkardığı hafıza birimi için yıl başından bu yana pek çok teklif alan ancak henüz seçim yapamayan Toshiba birkaç hafta içinde bu kararı alamazsa Mart ayına kadar tamamlaması gereken satış için gerekli izinleri alamayacak.
Şirket marta kadar satışları tamamlayamazsa art arda iki yıl eksi sermaye ile faaliyet gösterdiği için Japon borsasından çıkarılacak. (Reuters)
Kaynak: haberinburada
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