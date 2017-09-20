TOTTENHAM'DAN BEŞİKTAŞLI CENK TOSUN'A 20 MİLYON EURO
Adı daha önce de Premier Lig takımlarıyla anılan Cenk Tosun için Tottenham 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Beşiktaş'ın skorer forveti Cenk Tosun, bu sezon gösterdiği yüksek performansını Porto ve Konya maçlarında da sürdürürken; bir İngiliz devinin daha dikkatini çekti. Ada basınında yer alan haberlere göre Tottenham kulübü, Pochettino'nun talebi üzerine Cenk Tosun için gözlemci görevlendirdi. 26 yaşındaki yıldız futbolcunun Porto maçındaki performansından etkilenen Arjantinli teknik direktörün direktifi üzerine harekete geçildi.
20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR
İddialar yıldız oyuncu için İngiliz ekibinin 17.5 milyon sterlini (20 milyon euro) gözden çıkardığı yönünde. Daily Mail gazetesinde yer alan haberde yaz transfer döneminin son günlerinde Cristal Palace'tan teklif geldiği, ancak Beşiktaş ödeme planını kabul etmeyince transferin gerçekleşmediği vurgulandı. Newcastle United da milli futbolcuyla ilgilenmişti.
Kaynak: haberinburada
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