TOYOTA VE MAZDA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İÇİN ORTAKLIK KURUYOR
Toyota, elektrikli araçlarla ilgili teknoloji geliştirmek için Mazda ile birlikte yeni bir girişim kuruyor.
Konvansiyonel araçlardan elektriye doğru kayan talep ve ülkelerden birbiri ardına gelen benzin ve dizeli yasaklama planları şirketleri de hızla yeni teknolojiye doğru itiyor. Rekabetin hızla arttığı bu alana giren son firma ise Toyota-Mazda ortaklığı oldu.
YÜZDE 90 HİSSE TOYOTA'NIN
Toyota, Mazda ile birlikte her türlü elektrikli araç için teknoloji geliştirmek adına bir şirket kurulduğunu duyurdu. Habertürk'ün haberine göre, şirketin yüzde 90 hissesi Toyota'ya ait olacak. Yüzde 5'er hissenin sahipleri ise Maxda ve Denso Corp.
TOYOTA, MAZDA'NIN YÜZDE 5'İNE SAHİP
Toyota ile Mazda arasında elektrikli araç teknolojisine yönelik işbirliği, Toyota'nın Mazda'nın yüzde 5 hissesini aldığı Ağustos ayında duyurulmuştu. Oluşturulan yeni girişim, açıklanan bu planın önemli bir parçası olacak.
Önceki yıllarda hidrojen yakıt hücreli araçlara odaklanan Toyota, elektrikli araçlarla ilgili kayda değer bir çalışma yapmamıştı. Geçtiğimiz yıl ise şirket bünyesinde başkan Akio toyoda öncülüğünde bir elektrikli araçlar birimi oluşturuldu. İlk hedef, üretilecek elektrikli araçları Çin'de satmak.
Halihazırda ne Toyota'nın ne de Mazda'nın tamamen elektrikle çalışan hiç bir aracı bulunmuyor.
Kaynak: haberinburada
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