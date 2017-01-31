

Trabzon'da kar nedeniyle havayolu ulaşımı sağlanamıyor.







Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde etkili olan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Kocaeli'ye yapılması planlanan toplam 19 sefer iptal edildi. Trabzon'a çeşitli kentlerden yapılması planlanan 17 uçuş da aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyecek.







Hava şartlarının uçuşa uygun hale gelmesiyle havayolu ulaşımı yeniden başlayacak.







kaynak:haberler