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trabzon da havayolu ulaşımına kar engeli

TRABZON DA HAVAYOLU ULAŞIMINA KAR ENGELİ

Trabzon'da kar nedeniyle havayolu ulaşımı sağlanamıyor.

Tarih : 31 Ocak 2017, 11:38
Puan Ver : Trabzon Da Havayolu Ulaşımına Kar Engeli(6/10)7


Trabzon'da kar nedeniyle havayolu ulaşımı sağlanamıyor.



Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde etkili olan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Kocaeli'ye yapılması planlanan toplam 19 sefer iptal edildi. Trabzon'a çeşitli kentlerden yapılması planlanan 17 uçuş da aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyecek.



Hava şartlarının uçuşa uygun hale gelmesiyle havayolu ulaşımı yeniden başlayacak.



 



kaynak:haberler








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