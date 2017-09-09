Trabzonspor, Milan'dan Jose Sosa'yı kiraladığını resmen açıkladı ve transferin detaylarını borsaya bildirdi.

Buna göre, Trabzonspor 6 aylığına kiraladığı Jose Sosa için Milan'a 1 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek ve 3.4 milyon Euro satın alma opsiyonuna da sahip olacak. Jose Sosa'ya ise 6 aylığına 1 milyon 620 bin Euro garanti ücret verilecek. Kiralama dönemi sonunda bonservisinin alınması halinde ise 3 sezon için toplam 9.8 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

SOSA'NIN MİLAN PERFORMANSI

2016-17 sezonunda Milan forması ile 19 maçta görev alan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-18 sezonunda forma şansı bulamadı.

Jose Sosa'nın Süper Lig performansı

✪58 maç✪12 gol✪20 asist

Kaynak: haberinburada