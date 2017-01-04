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trabzon'da cinnet! annesiyle kardeşlerini....

TRABZON'DA CİNNET! ANNESİYLE KARDEŞLERİNİ....

Cinnet geçiren şahıs olay sonrası güvenlik güçlerine teslim oldu

Tarih : 04 Ocak 2017, 15:45
Puan Ver : Trabzon'da Cinnet! Annesiyle Kardeşlerini....(6/10)7


Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün cinnet geçiren bir şahıs, annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İstanbul'dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali R., kardeşleri Ahmet R., Elmas R. ve özürlü kardeşi Asuman R. ile annesi Zehra R. (80) ile Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek hepsini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Ali R.'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



 



kaynak:habertürk








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