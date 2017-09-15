Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber - ATV ortak yayına katıldı. Program öncesinde yurdun dört bir yanında vatandaşların, Erdoğan'a soruları alındı.

ERDOĞAN'IN YÜZÜ GÜLDÜ

Trabzon'daki çekimler sırasında bir teyze ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı türküyü söyledi. Program esanasında Trabzonlu teyzenin kendisi için söylediği türküyü izleyen Erdoğan'ın yüzünün göldüğü görüldü.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Bazı vatandaşlar ise sağlık sistemindeki ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Soruların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanı hatırlatıp, yeni nesillerin, Kılıçdaroğlu'nun mazisini bilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada