Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti

TRABZONLU TEYZEDEN ERDOĞAN'NIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN TÜRKÜ


Trabzonlu Teyzeden Erdoğan'nın Yüzünü Güldüren Türkü
Tarih : 15 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Trabzonlu Teyzeden Erdoğan'nın Yüzünü Güldüren Türkü(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber - ATV ortak yayına katıldı. Program öncesinde yurdun dört bir yanında vatandaşların, Erdoğan'a soruları alındı.

ERDOĞAN'IN YÜZÜ GÜLDÜ

Trabzon'daki çekimler sırasında bir teyze ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı türküyü söyledi. Program esanasında Trabzonlu teyzenin kendisi için söylediği türküyü izleyen Erdoğan'ın yüzünün göldüğü görüldü.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Bazı vatandaşlar ise sağlık sistemindeki ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Soruların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanı hatırlatıp, yeni nesillerin, Kılıçdaroğlu'nun mazisini bilmesi gerektiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonlu  Teyzeden  Erdoğan  Nın  Yüzünü  Güldüren  Türkü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER