Trabzonspor, daha önce kendisi için verilen antrenman programına uymayan ve bu yüzden noterle aracılığı ile ihtar çektiği tecrübeli oyuncu Aykut Demir ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibi, 28 yaşındaki oyuncu ile olan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Trabzonspor'un, Aykut Demir'in sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili yaptığı açıklama;

"YÖNETMELİĞE AYKIRI DAVRANDI"

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, Kulüp İçi Disiplin Yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir."

Kaynak: haberinburada