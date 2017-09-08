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Trabzonspor, Boşta Olan Eski Oyuncusu Volkan Şen ile 2 Yıllık Anlaştı

TRABZONSPOR, BOŞTA OLAN ESKİ OYUNCUSU VOLKAN ŞEN İLE 2 YILLIK ANLAŞTI

Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan eski oyuncusu Volkan Şen ile 2 yıllığına anlaştı. Volkan Şen son olarak, yaptığı kaslarla adından söz ettirmişti.

Tarih : 08 Eylül 2017, 22:30
Puan Ver : Trabzonspor, Boşta Olan Eski Oyuncusu Volkan Şen İle 2 Yıllık Anlaştı(7/10)3

Trabzonspor'dan bir transfer daha! Trabzonspor, bonservisi elinde olan eski oyuncusu Volkan Şen ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

2014-15 sezonunun devre arasında taraftarlar ile yaşadığı sorunlar sonrası takımdan ayrılan Volkan Şen ile transfer döneminin son gününde el sıkışan bordo mavililerin, oyuncuya yıllık 850 bin Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.

İMZA TÖRENİ YAPILACAK

30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yanı sıra yeni transferler Tomas Hubocan ile Jose Sosa için yarın [9 Eylül] imza töreni düzenleneceği belirtildi.

KASLARIYLA ÖN PLANA ÇIKTI

Daha önce kilolu görüntüsüyle herkesin eleştirisine maruz kalan Volkan, boşta kaldıktan sonra yaptığı çalışmalar neticesinde kaslı görüntüsüne yeniden kavuştu.

TRABZONSPOR'A GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETMİŞTİ

Ağustos 2011'de Bursaspor'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon Euro bonservisle transfer olan Volkan Şen, 2.5 sezon sonunda tribün tepkileri sonrası gözyaşlarıyla birlikte Trabzonspor'a veda etmişti.

Volkan Şen, kariyerinde çıktığı 240 Süper Lig maçında 34 gol atıp 43 asist yaptı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 maçta 7 gol ve 5 asist istatistikleri yakalamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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