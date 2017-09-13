TRABZONSPOR DEPLASMANINDA TEK BAŞINA SEVİNEN GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI, TRABZONLU ÇIKTI
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmada Gençlerbirliği tarafındaki tek bir taraftar olması dikkat çekti. Bordo-Mavili ekibin, Gençlerbirliği ile oynadığı maçta deplasmandaki Gençlerbirliği taraftarının Trabzonlu olduğu ortaya çıktı.
"ÇILGINCA SEVİNDİM, ÇÜNKÜ..."
Gençlerbiliği'nin golünden sonra adeta çılgınca sevinen Fazlı Nas bunun sebebini, "40 bine yakın kişinin olduğu stadyumda tek başıma olmak, benim için çok enteresan ve gurur verici bir durumdu. Gol sevincimin, tabiri caizse 'çılgınca' olmasında, takımın geçirdiği zor günler ve bir Trabzonlu Gençlerbirliği taraftarı olarak tribününde yalnız oluşumun yarattığı baskının etkisi büyüktü." ifadeleriyle açıkladı.
Fazlı Nas, müsabakayı daha sonra stadyuma gelen bir çiftle birlikte 3 kişi tamamladıklarını da vurguladı.
Kaynak: FutbolArena
Kaynak: haberinburada
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