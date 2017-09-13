Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı

Trabzonspor, Futbolculara Yapılan Milyonlarca Liralık Yatırıma Rağmen Kombine Satamıyor

TRABZONSPOR, FUTBOLCULARA YAPILAN MİLYONLARCA LİRALIK YATIRIMA RAĞMEN KOMBİNE SATAMIYOR

Trabzonsporlu taraftarlar, kulübün yaptığı transferlere rağmen kombinelere rağbet göstermedi. Kulübün satışa çıkardığı 33 bin kombinenin sadece 10 bini satıldı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Trabzonspor, Futbolculara Yapılan Milyonlarca Liralık Yatırıma Rağmen Kombine Satamıyor(9/10)5

Trabzonspor Yönetimi, taraftarların beklediği transferleri büyük oranda gerçekleştirmesine rağmen kombinelere olan ilgisizliğin şaşkınlığını yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla 18 Aralık 2016'da açılan Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumla büyük hayaline kavuşan Trabzonspor, yapılan açılışın ardından rekor seyirci kapasitesine ulaşarak maçlarını oynamıştı. Karadeniz ekibinin 41 bin 461 koltuk kapasiteli stadyumunda Beşiktaş maçını 35 bin 513 taraftar izlerken, Galatasaray maçını ise 33 bin 809 taraftar izlemişti.

TARAFTARIN İSTEDİĞİ FUTBOLCULAR GELDİ

Bu sezon 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan beri süren yapılanmasına, yaz transfer döneminde kattığı oyuncularla devam etti. Taraftarların beklediği transferleri büyük oranda gerçekleştiren Karadeniz ekibinde yönetim kombinelere olan ilgisizliğin şaşkınlığını yaşıyor. Burak Yılmaz, Sosa, Jurac Kucka, Volkan Şen, Hubacan, Kamil Ahmet Çörekçi ve Bongonda'yı transfer eden Trabzonspor, taraftarların kombinelere gösterdiği ilgiden ise memnun değil.

İLK 4 HAFTADA 7 PUAN

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi sahasında oynadığı iki maçı kazanırken deplasmanda ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 2017-18 sezonunda oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında geçerli olacak kombine kartların satışlarının devam etmesine rağmen satışların beklenenin altında kaldığı belirtildi. Taraftarların sosyal medyada 'Transfer yapın kombine alalım' yorumlarının ardından kadrosuna katmayı planladığı yıldız oyuncuları büyük oranda bünyesine katan Trabzonspor yönetimi, kombine anlamında ise beklediği karşılığı almış değil.

33 BİN KOMBİNENİN 10 BİNİ SATILDI

17 Temmuz'da 2017-18 sezonu için geçerli kombine biletleri satışa çıkarken Trabzonspor yönetimi, kulübün sitesine de satılan miktarı gösteren sayaç ekledi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesine giren herkes satılan kombine sayısına görebiliyor. İlk günlerde bin 568 kombine satışı gerçekleşirken, 12 Eylül itibariyle 10 bin 706 kombine satışı gerçekleştirildi. Bordo-mavililerin sahasında oynadığı son Gençlerbirliği maçını ise 24 bin 51 biletli seyirci izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Futbolculara  Yapılan  Milyonlarca  Liralık  Yatırıma  Rağmen  Kombine  Satamıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER