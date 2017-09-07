TRABZONSPOR, MİLAN'DAN ESKİ BEŞİKTAŞLI JOSE SOSA İLE ANLAŞMA SAĞLADI
Trabzonspor, uzun zamandır transferi için mesai harcadığı Milan'ın Arjantinli orta sahası Jose Sosa ile anlaşma sağladı.
Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan forması giyen Jose Sosa ile prensip anlaşmasına vardı.
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Daha önce transferi için kulübü Milan ile anlaşan Trabzonspor'a Sosa'dan da olumlu yanıt geldi. Bugün bordo-mavili yöneticilere dönüş yapan Arjantinli orta saha oyuncusunun, Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği öğrenildi. Sosa transferi için prosedürlerle ilgili görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
2016-17 sezonunda Milan forması ile 19 maçta görev alan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-18 sezonunda forma şansı bulamadı.
Kaynak: haberinburada
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