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Trabzonspor, Milan'dan Eski Beşiktaşlı Jose Sosa ile Anlaşma Sağladı

TRABZONSPOR, MİLAN'DAN ESKİ BEŞİKTAŞLI JOSE SOSA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Trabzonspor, uzun zamandır transferi için mesai harcadığı Milan'ın Arjantinli orta sahası Jose Sosa ile anlaşma sağladı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Trabzonspor, Milan'dan Eski Beşiktaşlı Jose Sosa İle Anlaşma Sağladı(9/10)5

Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan forması giyen Jose Sosa ile prensip anlaşmasına vardı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Daha önce transferi için kulübü Milan ile anlaşan Trabzonspor'a Sosa'dan da olumlu yanıt geldi. Bugün bordo-mavili yöneticilere dönüş yapan Arjantinli orta saha oyuncusunun, Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği öğrenildi. Sosa transferi için prosedürlerle ilgili görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

2016-17 sezonunda Milan forması ile 19 maçta görev alan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-18 sezonunda forma şansı bulamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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