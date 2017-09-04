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Trabzonspor, Milan'ın Yusuf Yazıcı İçin 10 Milyon Euro'luk Teklifini Kabul Etmedi

TRABZONSPOR, MİLAN'IN YUSUF YAZICI İÇİN 10 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Trabzonspor, İtalyan devi Milan'ın Yusuf Yazıcı için yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi, "Bir yıl daha oynasın, değerini iki katına çıkarır." değerlendirmesi yaptı.

Tarih : 04 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Trabzonspor, Milan'ın Yusuf Yazıcı İçin 10 Milyon Euro'luk Teklifini Kabul Etmedi(8/10)4

Trabzonspor'da son dönemde öne çıkan en önemli yıldızlardan olan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, dünyanın dev kulüplerinin radarına çoktan girdi bile…

Son yıllarda kaybetse de dünya kulüpleri arasında her zaman çok önemli bir yeri olan Milan'ın, Yusuf'u transfer etmek için Bordo-Mavili kulübün kapısını çaldığı öğrenildi.

TEKLİF 10 MİLYON EURO

İtalyanların, Trabzonspor'a verdikleri Kucka'yı arayıp Yusuf için olumlu yanıt aldıktan sonda Trabzonsporlu yöneticilerle iletişime geçtikleri kaydedildi. 10 milyon Euro'luk teklifi masaya bırakan Milan yetkililerinin bu önerisi karşısında Bordo-Mavililer, kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi.

YÖNETİM SATMAK İSTEDİ, ERSUN HOCA KARŞI ÇIKTI

10 milyon Euro'luk teklifin oldukça cazip olduğunu düşünen yöneticiler, teknik direktör Ersun Yanal'ın da fikrini aldı.

Yanal, "Yusuf Yazıcı henüz gelişimini tamamlamadı. Bir yıl daha oynasın, değerini zaten iki katına çıkartır. Satmayalım" şeklinde görüş belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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