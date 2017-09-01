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TRABZONSPOR, SOSA İÇİN SON TEKLİFİNİ YAPTI: 7 MİLYON EURO


Trabzonspor, Sosa İçin Son Teklifini Yaptı: 7 Milyon Euro
Tarih : 01 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Trabzonspor, Sosa İçin Son Teklifini Yaptı: 7 Milyon Euro(7/10)3

Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı kadrosuna katmak için büyük uğraşlar veren ancak her defasında teklifi reddedilen Trabzonspor, Milan'a bir teklif daha yaptı.

SOSA İÇİN 7 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Bordo-Mavililer Sosa için Milan'a 7 milyon Euro, futbolcuya ise yıllık 5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.

Şimdiye kadar Türkiye'den gelen teklifleri reddeden Jose Sosa'nın yapılan bu son teklife cevabı merak ediliyor.

MİLAN'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Milan'da sadece 19 maça çıkabilen Arjantinli yıldız, bu maçların hiçbirisinde golle tanışamadı. 1330 dakika sahada kalan Sosa, sadece 3 asistlik katkı verebildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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