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Trabzonspor'dan Ayrılan Aykut Demir, Giresunspor'a Transfer Oldu

TRABZONSPOR'DAN AYRILAN AYKUT DEMİR, GİRESUNSPOR'A TRANSFER OLDU

TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, Trabzonspor'un sözleşmesini tek taraflı feshetti 29 yaşındaki stoper Aykut Demir'i renklerine bağladı.

Tarih : 08 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Trabzonspor'dan Ayrılan Aykut Demir, Giresunspor'a Transfer Oldu(8/10)4

Giresunspor, geride kalan sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu oyuncusu Aykut Demir'i renklerine kattı.

TRABZON, SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Transfer çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlılar, uzun uğraşlar sonucunda 2 gün önce Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı fesih edilen 29 yaşındaki tecrübeli stoper Aykut Demir ile anlaşmaya vardı. A Milli Takım dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde 49 kez milli formayı taşıyan oyuncu Süper Lig'de 190 maçta görev yaptı. Hollanda'nın Nac Breda takımından Gençlerbirliği'ne transfer olan Aykut Demir, başkent temsilcisinde oynadığı futbol ile dikkat çekmiş ve ardından Trabzonspor'un yolunu tutmuştu.

Transfere ilişlin kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde ilk defa TFF 1.Lig'de mücadele edecek oyuncumuzu Giresunsporumuz'un zorlu mücadelesine ortak olmayı kabul ettiği için teşekkür eder, omuz omuza koşacağımız hedeflerde başarılar dileriz" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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