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TRABZONSPORLU KALECİ ESTEBAN, SOYUNMA ODASINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ


Trabzonsporlu Kaleci Esteban, Soyunma Odasında Ölümden Döndü
Tarih : 24 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Trabzonsporlu Kaleci Esteban, Soyunma Odasında Ölümden Döndü(6/10)2

Onur Kıvrak'ın sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçının ardından Alanyaspor karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado, ilk yarıda takımı 3-0 önde giderken, Vagner Love'dan bacak arasından hatalı bir gol yiyerek skorun 3-1 gelmesinde pay sahibi olmuştu.

Devre arasının ardından Esteban'ın yerine sahaya genç kaleci Uğurcan çıkarken, maçın ardından yapılan açıklamada Esteban'ın başının döndüğü ve kendisini iyi hissetmemesi nedeniyle oyundan alındığı ifade edilmişti.

DEVRE ARASINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Trabzonspor'u uzun yıllardır yakından takip eden TRT Muhabiri Barış Yurduseven'den Esteban'ın rahatsızlığı ile flaş bid iddia geldi. Yurduseven kendine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Esteban devre arasında ölümden döndü. Çenesi kilitlenen Kostarikalı soyunma odasında iki kez bayıldı, takım 5 dakika dışarda bekledi.' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli muhabirin bu açıklamasının ardından Trabzonspor Kulübü'nden herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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