TRABZONSPORLU ONUR KIVRAK, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak, sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamayacak.
Bordo-mavili kulüpte, Medipol Başakşehir maçı öncesi Onur Kıvrak şoku yaşanıyor.
3 gün önce yapılan antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve kaslarında ödem oluşan Onur'un sakatlığının geçmemesi üzerine Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, tecrübeli file bekçisini Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkardığı belirtildi.
Karadeniz ekibinin İstanbul'daki zorlu mücadelesinde kaleyi Esteban koruyacak.
Kaynak: haberinburada
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