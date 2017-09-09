Trabzonspor , Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Volkan Şen ile 2 yıllığına anlaştığını borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüp, bonservis bedeli ödemeyeceği oyuncuya her bir yıl 850 bin Euro olmak üzere toplam 1 milyon 700 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

ÜCRETİ DÜŞÜK

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 850 bin Euro, 2018-2019 futbol sezonu için 850 bin Euro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

TRABZONLU TARAFTARLAR AĞLATMIŞTI

Trabzonsporlu taraftarlar, tecrübeli oyuncuyu bordo-mavili formayı giyerken ligdeki Çaykur Rizespor maçında yaptıkları kötü tezahüratlarla ağlattıkları Volkan Şen'i, takıma yeniden transfer olmasının ardından havalimanında karşılayıp omuzlarda taşıdı.

Kaynak: haberinburada