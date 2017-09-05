2016 yılından bu yana 3 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Avustralya trafik kazalarının önüne geçmek için ilginç bir yola başvurdu. Şoförleri canlı tutmak amacıyla yol kenarlarına bilgi yarışması temelli levhalar koyuldu.

145 KİLOMETRELİK DÜZ YOLLARA LEVHALAR DİKİLDİ

145 kilometre boyunca dümdüz giden yolların sürücüyü sersemlettiğini, uyuşuklaştırdığını ve uykusunu getirdiği belirlenmiş. .bu sorunu çözmek için ise 145 km boyunca dümdüz devam eden yolların kenarlarına soru ve cevap levhaları yerleştirilmiş.

TRIVIA-CRACK TADINDA

Ülkemizde de bir süre önce ünlenen ve akıllı telefonlarda oynanmaya başlanan Trivia-Crack oyunu, Avustralya'da şoförleri canlandırmak ve aktif tutmak amacıyla levha olarak kullanılmaya başlanmış durumda.

LEVHALARIN AMACI SÜRÜCÜYÜ UYANIK TUTMAK

Trafik kazalarının ana sebebi sürücünün uyuya kalması. Yolun sıkıcı ve uzun olması şoförlerin uykusunu getirdiği için oldukça tehlikeli. Bu işaret tabelaları ise şoförleri uyanık tutmaya yardımcı oluyor ve sonuç hayat kurtarıyor. Sürücüler soruyu okuyor ve cevaplıyor, bir kaç kilometre sonra ise cevabını okuyorlar. Sürücü için eğlenceli olan bu durum aslında onu uyanık tutuyor ve dümdüz yolda uykusunun gelmesini engelliyor.

"Yorgunluk Alanı - Trivia oyunları sizi ayık tutmaya yardımcı olur."

"Trivia oynamaya devam edin, hayatınızı kurtarabilir."

"Soru: Dünya üzerinde yaşayan en büyük şey nedir?"

"Soru: Queensland eyaletindeki en yüksek dağ hangisidir?"

"Cevap: Bartle Frere Dağı"

Kaynak: haberinburada