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TRAFİK POLİSİ, 2 DAYISINI VE KUZENİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ! DEHŞET ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI


Trafik Polisi, 2 Dayısını ve Kuzenini Öldürmüştü! Dehşet Anlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Tarih : 21 Eylül 2017, 12:30
Puan Ver : Trafik Polisi, 2 Dayısını Ve Kuzenini Öldürmüştü! Dehşet Anlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı(7/10)3

Adana'da kurdukları şirketin batması sonucu yaklaşık 1 milyon lira vergi borcundan dolayı tartıştığı iki dayısı ve bir kuzenini öldüren trafik polisinin önce kurbanların ayaklarına sıktığı sonra tekrar gelip başlarına ateş ettiği ortaya çıktı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

DAYILARIYLA ORTAK ŞİRKET KURDU

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde 11 Eylül günü meydana geldi. Ankara'da görevli olan ve 6 ay önce mesleğe başlayan trafik polisi Görkem E.(23), polis olmadan önce dayıları İlyas ve Ümit Barak ile kerestecilik üzerine ortak şirket kurdu. Ancak kendi adına olan şirket bir süre sonra battı. Şirket battıktan bir süre sonra ise Görkem E. polis oldu.

POLİS MEMURUNUN MAAŞINA HACİZ GELDİ

6 ay önce Ankara'da trafik polisi olarak göreve başlayan Görkem E. şirket kendi üzerine olduğu için vergi borcu ödenmediğinden iki dayısı ve kuzeni ile tartışma yaşadı. Yaklaşık 1 milyon lira olan vergi borcu ödenmediği için polisin maaşına haciz ihbarı geldi. Bunun üzerine Görkem E. keresteciler sitesine gidip vergi borcunun ödenmesini istedi. Ancak iki dayısı ve kuzeni borcu ödemeyeceklerini söyledi. Sinirlenen trafik polisi, beylik tabancasını çekerek iki dayısını bacağından vurup otomobili ile olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Görkem E. gittikten sonra çevredeki esnaf yaralılara yardım etmeye çalıştı. Ancak yaklaşık 30 saniye sonra Görkem E. olay yerine tekrar gelip silahını bir kez daha çekince yaralılara yardım etmeye çalışan esnaf da olay yerinden kaçtı. Bu sırada Görkem E. kuzenini vurdu. Daha sonrada sırasıyla yerde yaralı halde yatan iki dayısının ve kuzeninin başına ateş etti. Görkem E. dayılarının birinin başına iki kez ateş edip otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görkem E. daha sonrada bir akaryakıt istasyonuna gidip buradan polisi arayarak 3 kişiyi öldürdüğünü söyleyip adresini vererek polise teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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