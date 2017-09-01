TRANSFER ŞOVUNU TAMAMLAYAMAYAN FENERBAHÇE'DE ROTA YENİDEN SOW'A DÖNDÜ
Fenerbahçe büyük şok yaşıyor... Sarı-Lacivertli yönetim Josef de Souza'yı West Bromwich Albion'a satarak kasasına 11.5 milyon Euro sokmaya hazırlanırken İngiliz kulübünün transferden vazgeçmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Bu gelişme F.Bahçe'nin gerçekleştirmek istediği transfer planlarını da suya düşürdü.
TRANSFER ŞOVU GERÇEKLEŞMEDİ
Josef'den gelecek parayla Aboubakar ve Fred gibi isimleri kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler böylece transfer şovunu yapamadı. Bu da yönetimin moralini bayram öncesi alt üst etti.
SOW YENİDEN KİRALANACAK
Transferde paniğe kapılan Fenerbahçe bunun üzerine eski oyuncusu Moussa Sow'u yeniden kiralamak için harekete geçti. Aykut Kocaman'ın da onayıyla Sarı- Lacivertliler Sow için düğmeye bastı.
AL-AHLİ İLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR
Senegalli yıldızın bonservisini elinde bulunduran Al-Ahli kulübüyle görüşen Sarı- Lacivertliler'in 31 yaşındaki oyuncuyu en kısa zamanda takıma katmayı planlıyor. 2 kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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