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Tren Varış Noktasına 1 Saat Gecikirse Yolcuya Tazminat Ödenecek

TREN VARIŞ NOKTASINA 1 SAAT GECİKİRSE YOLCUYA TAZMİNAT ÖDENECEK

Ulaştırma Bakanlığı, raylarda önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor. Trenin varış noktasına 1 saat ve daha fazla gecikmesi halinde, yolcular işletmeciden tazminat talep edebilecek.

Tarih : 19 Eylül 2017, 11:10
Puan Ver : Tren Varış Noktasına 1 Saat Gecikirse Yolcuya Tazminat Ödenecek(6/10)2

Taslak aşamada olan yönetmelikle; yolcuların seyahat esnasında, öncesinde, sonrasmda ve çeşitli olaylarda sahip olacakları hak ve yükümlülükler belirleniyor. Buna göre tren işletmecisi ücret tarifelerini internet sayfasında yayınlayacak. İade, bir biletin tamamen iptali manasına gelecek. Yolcu, taşıması kolay ve hacim olarak belirlenen şartlardaki el bagajım ve evcil hayvanlarını yanma alabilecek. Ancak yolcuları rahatsız edebilecek bagaj ve evcil hayvanlara müsaade edilmeyecek. Yolcunun nezaretinde bagajlar kontrol edilebilecek.

TAZMİNAT ALINABİLECEK

Tren işletmecisi yolcunun trene binerken, inerken veya içinde olduğu sırada herhangi bir kazadan dolayı ölmesi veya yaralanmasından sorumlu olacak. Varış noktasında 1 saat ve daha fazla gecikmeyle varılması hâlinde, yolcular işletmeciden tazminat talep edebilecek.

GECİKME BİLGİSİ VERİLMİŞSE TAZMİNAT ALINAMAYACAK

Bu durumlarda ödenmiş bilet ücreti üzerinden, 60 ila 119 dakika gecikilmişse, bilet ücretinin yüzde 25'i, 2 saati geçen gecikmelerde ise biletin yüzde 50'si tazminat olarak ödenecek. Yolcuya seferdeki gecikme bilgisi verilirse, tazminat talep edilemeyecek. (Türkiye)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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